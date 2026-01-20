Дълго чакана новина за трамваите в София

След като през 2025 г. в София бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, Столичната община преминава към следващ етап – обновяване и рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура.

“Работим последователно, за да осигурим по-високо качество на градската среда и надежден обществен транспорт за софиянци. И тази година ще продължи работа по няколко значими обекта, които са много важни и отдавна очаквани от гражданите в различни райони на града и които ще предложим за финансиране,” заяви зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Един от най-важните проекти за 2025 г. беше изграждането на нов релсов път с разширението на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента. Проектът осигурява директна връзка на квартал „Илиянци“ с метрото и централната градска част. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трамвайното трасе по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“. Трасето не е ремонтирано от изграждането си, а завършването на обекта се очаква през настоящата година.

Реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“ остава ключов обект в програмата на общината. Към момента тя е временно спряна поради неблагоприятните метеорологични условия. В края на 2025 г. е получен авансът от МРРБ, тъй като обектът се финансира чрез държавния бюджет, което безспорно е облекчение за работата, но е само част от финансирането. Столична община очаква скоро да бъдат преведени останалите средства, за които са представени разходооправдателни документи, информира Никола Лютов. Предвижда се изпълнението, което е над 80%, да бъде възстановено след трайно затопляне на времето.

Инвестициите в трамвайната мрежа ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности. Сред трасетата, по които направление „Обществено строителство“ работи, са тези по бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“, бул. „Джеймс Баучер“, бул.”Христо Ботев”, бул. „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“.

За една от най-старите трамвайни линии в града – по бул. „Джеймс Баучер“, е планирана рехабилитация в участъка от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“ с дължина около 1,2 км. Проектът е изготвен и предстои съгласуване и издаване на разрешение за строеж.

Предвижда се и рехабилитация на бул. „Мария Луиза“ в отсечката от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, както и цялостна реконструкция на около 1 км трамваен релсов път. Планиран е и основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ от бул. „Прага“ до бул. „Сливница“, който ще се изпълнява заедно с обновяването на трамвайното трасе.

Разработен е проект за продължение на бул. „Копенхаген“ от „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“. Реализацията му ще осигури директна трамвайна връзка между кварталите „Младост“ и „Дружба“, като се предвижда изграждането на около 1 км ново трасе.

Столичната община подготвя и обявяването на обществена поръчка за проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе с преместване на съществуващия релсов път по бул. „Скобелев“ в северна посока. Процедурата ще бъде стартирана след задължителния контрол от Агенцията по обществени поръчки, където документацията е внесена на 20 ноември 2025 г.

Готов е и идеен проект за реконструкция на трамвайния релсов път по ул. „104“ в ж.к. „Обеля 2“. Той предвижда модернизация на релсите в участъка от ул. „106“ до ул. „Илия Гергов“, включително кривите по обособеното трасе, с обща дължина 720 метра единичен коловоз. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Продължава и ремонтът на трамвайните линии по бул.”Янко Сакъзов” в участъка от ул. „Кракра“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

