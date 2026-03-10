Вълна от магнитни бури! Предупреждение за този ден

Слънчевата активност периодично се увеличава през март, което може да предизвика геомагнитни смущения на Земята. През следващите дни се очакват няколко вълни от магнитни бури с различна интензивност, съобщава, RBC-Украйна.

Според предварителните прогнози на службите за космическо време през този период са възможни няколко дни с повишена геомагнитна активност.

11 март, сряда - очаква се слаба геомагнитната активност (Kp индекс 3)

12 март, четвъртък - повишение и предупреждение за магнитна буря (Kp индекс 4–5)

13 март, петък - спад на геомагнитната активност (Kp индекс 3)

Експертите подчертават, че подобни прогнози могат да се променят, тъй като слънчевата активност е силно променлива и ситуацията с космическото време може да се измени дори в рамките на един ден.

