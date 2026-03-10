След искането на Пеевски! Кабинетът реши за великденските надбавки. Кои пенсионери взимат

Властта намери пари за великденски надбавки за най-бедните пенсионери, става ясно от съобщение на министерството на труда и социалната политика.

Според подготвеното решение пенсионерите, чиято пенсия или общият размер на получаваните пенсии заедно с всички добавки и компенсации е до 390,63 евро включително - колкото е линията на бедност за 2026 г., ще получат допълнително по 50 евро.

По 20 евро ще бъдат отпуснати на пенсионерите, чийто доход от пенсии е между 390,64 евро и 620,20 евро включително. Горната граница съответства на размера на минималната работна заплата за тази година.

Предложението внася министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов съгласувано с Министерството на финансите, след като са били обсъдени различни варианти за подпомагане.

Вчера лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски съобщи, че ДПС внася предложение в парламента за великденски добавки за най-бедните пенсионери, малко по-късно Йордан Цонев внесе предложението, което предвижда да се дадат о 55 евро на 856 000 пенсионери.

Изплащането на надбавките не беше финансово обезпечено поради липсата на бюджет. Все още не е гласуван и предложения от служебния кабинет проект за удължителен бюджет, при все че сегашният изтича на 31 март.

Министър-председателят Андрей Гюров е координирал работата по подготовката на мярката, уточняват от социалното министерство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com