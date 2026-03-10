Общество

След искането на Пеевски! Кабинетът реши за великденските надбавки. Кои пенсионери взимат

Според подготвеното решение на служебното правителство

След искането на Пеевски! Кабинетът реши за великденските надбавки. Кои пенсионери взимат
10 мар 26
Властта намери пари за великденски надбавки за най-бедните пенсионери, става ясно от съобщение на министерството на труда и социалната политика.

Според подготвеното решение пенсионерите, чиято пенсия или общият размер на получаваните пенсии заедно с всички добавки и компенсации е до 390,63 евро включително - колкото е линията на бедност за 2026 г., ще получат допълнително по 50 евро.

По 20 евро ще бъдат отпуснати на пенсионерите, чийто доход от пенсии е между 390,64 евро и 620,20 евро включително. Горната граница съответства на размера на минималната работна заплата за тази година.

Предложението внася министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов съгласувано с Министерството на финансите, след като са били обсъдени различни варианти за подпомагане.

Вчера лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски съобщи, че ДПС внася предложение в парламента за великденски добавки за най-бедните пенсионери, малко по-късно Йордан Цонев внесе предложението, което предвижда да се дадат о 55 евро на 856 000 пенсионери.

Изплащането на надбавките не беше финансово обезпечено поради липсата на бюджет. Все още не е гласуван и предложения от служебния кабинет проект за удължителен бюджет, при все че сегашният изтича на 31 март.

Министър-председателят Андрей Гюров е координирал работата по подготовката на мярката, уточняват от социалното министерство.

