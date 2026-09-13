След искането на Пеевски! Кабинетът реши за великденските надбавки. Кои пенсионери взимат
Според подготвеното решение на служебното правителство
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Според подготвеното решение на служебното правителство
От името на ДПС-НОВО НАЧАЛО
Допълнителна помощ ще се изплаща през март и декември
Условието е заплата под 1140 лева
Кой има право на семейни помощи
Какво казват жени с 45 години трудов стаж
Данните са според последните изчисления
Асен Василев твърди, че ще спрат 50-те лева надбавки
По 50 лв. месечно до края на служебния кабинет
Добра новина за пенсионерите
Ще ги вземат тези с най-ниски пенсии
Надбавките за възрастните остават до март
Надбавки ще има до март
Дефицитът в държавното обществено осигуряване е близо 5,5 млрд. лева
Дори средните доходи не са достатъчни вече за една издръжка
Това стана ясно от думите на министъра на труда Деница Сачева
Искрено се надявам да има коледни добавки за пенсионерите. Има разбиране от страна на правителството. Всичко зависи от средствата в бюджета и от финан...
Излизат на протест в София на 30 септември от 11 ч. „Коледните добавки и купоните за храна ще отидат в енергийната мафия". Това заяви вчера председат...
"Ключът за справяне с демографската криза в България е свързан с икономиката и производителността, а не само с броя на населението". Това коментира вч...
Премиерът Бойко Борисов е наредил на финансовия министър Владислав Горанов да бъдат отпуснати великденски добавки за пенсионерите. За целта е нужно за...