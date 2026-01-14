Готвят великденски и коледни надбавки, но не само за пенсионерите

За пръв път празничните добавки за Коледа и Великден няма да са само за пенсионери, а за всякакви групи граждани в затруднена ситуация. Това стана ясно днес, след като социалният министър в оставка Борислав Гуцанов огласи предложенията си до председателя на социалната комисия в НС Деница Сачева за промени в Закона за социалното подпомагане. Сачева поиска проект за трайно решаване на темата с подкрепата за празници, която иначе е ежегоден панаир на популизма, предаде "Сега".

„Великденските и коледните надбавки няма вече да бъдат само за пенсионери, а и за многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата“, обясни Гуцанов.

Допълнителна помощ ще се изплаща през март и декември, а размерът ѝ ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет. „Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната като инфлация и покупателна способност, от друга – и възможностите на хазната“, допълни социалният министър. Със законодателните промени най-уязвимите ще имат сигурност, че ще получават тази подкрепа на точна дата – преди празниците, а не само ако действащите правителство или парламент решат.

С промените ще се въведе по-голяма справедливост, защото ще се взимат предвид всички доходи на хората. „Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите“, обясни Гуцанов. Той изрази надежда, че промените ще станат факт още в това Народно събрание.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 000 лица. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи, посочват от социалното министерство. Законопроектът все още не е видял бял свят, но сметките показват, че много пенсионери, свикнали на добавки, ще останат без тях и ще има недоволство. За миналата Коледа например добавки получиха 540 000 пенсионери, чиито пенсии заедно с добавките са под линията на бедност. Тук влизаха и хората на минимална пенсия.

1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията през тази година, реши междувременно правителството. „Това са допълнителни средства за пострадалите, освен тези, на които имат право по закон – в размер на до три пъти по линията на бедност. По новите разчети те са 1172 евро“, обясни министърът. Така цялата помощ ще надхвърли над 3800 евро само по линия на Министерството на труда и социалната политика, допълни той.

