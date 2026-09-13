България се нареди сред най-желаните места за живот в света
Страната ни е оценена високо заради достъпността, жилищата и данъчната среда
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Страната ни е оценена високо заради достъпността, жилищата и данъчната среда
Един поглед към България през западни очи
Най-съществената промяна е увеличаването на доходния праг
Общината е в бойна готовност за едносменен режим
За първи път ще се случи нещо в ефир
Звездите, които скъсаха с близките си
Допълнителна помощ ще се изплаща през март и декември
Причината е липсата на редовен бюджет
Новият размер представлява увеличение от 9,6% спрямо миналата година
Каква помощ ще получат ощетените семейства
Класираните ученици трябва да отидат в училищата, в които са приети, за да се запишат
Одобрени са 2 266 303 лева за 1984 деца от шест общини
Напрежението ескалира
Тези братя живеят тук от около две години и създават проблеми, твърдят местните
Финансовото министерство поправя несправедливост
Засега шанс цените на селските имоти да паднат няма
Заповедта е на МОН
Еднократна помощ
За мярката са заложени 100 000 лева
Има голяма разлика между регионите