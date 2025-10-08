Гуцанов обяви спешни мерки за пострадалите от потопа

На днешното заседание на Министерския съвет одобрихме помощи за пострадалите от наводненията.

Това съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3 000 лв., има още по 1 914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5 000 лв. Може да се кандидатства за още 2 500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7 500 лв. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Борислав Гуцанов посочи, че сумите не са големи, но това са възможностите на министерството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com