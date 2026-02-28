За българите в горещите точки: кои летища са все още отворени в Близкия Изток

Външно министерство информира, че все още функционират летищата в Оман, Египет, Пакистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Турция и Кипър.

От властите препоръчват на българските граждани да използват граждански полети от летища във въпросните държави за незабавно напускане на конфликтния регион.

Както е известно, САЩ и Израел нанесоха ракетни удари срещу Иран тази сутрин. Въоръжените сили на Ислямската република пък предприеха масирани ответни удари, насочени към Израел и американски военни бази в региона, с балистични ракети и дронове.

Дронове удариха и прочут дубайски хотел на остров Палм Джумейра. Ирански медии пък съобщиха, че е ударено девическо училище в страната.

На фона на тези информация стотици наши сънародници са блокирани по летища в района на Близкия Изток. Над 11 хил. българи са в зоната на конфликта.

Междувременно президентът Йотова зове за деескалация.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия Изток.

Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България, посочи президентът Илияна Йотова в своя позиция, пише "Флагман".



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com