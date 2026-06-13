Пентагонът готви ключово решение за Близкия Изток
Изказване на военния министър Пийт Хегсет
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Изказване на военния министър Пийт Хегсет
Там е и турския външен министър Хакан Фидан
Към момента няма окончателно решение за навлизане на сухопътни сили на територията на Иран.
Политико гръмна с новина, която вкара клин между Европа и САЩ
Помощта за най-бедните ще е 20 евро
Три държави подготвяли атака срещу Сърбия, заяви президентът
В Близкия изток са били изпратени изтребители "Рафал"
От МВнР с ценна информация, президентът зове за деескалация
Плаж, ол инклузив, алкохол и пустинни приключения
Сделки за милиарди в областта на сигурност, технологии и изкуствен интелект
Тръмп председателства срещата на върха в Египет
Започна обиколка в Близкия изток
Напрежението в Близкия изток продължава да расте
България е едно от най-спокойните места в момента, каза бившият шеф на ДАНС
Заседанието е за войната в Близкия изток
Взети са всички мерки, казаха премиерът Главчев и МВР-шефът Илков
Войната в Близкия изток няма да отприщи мигрантска вълна, а нещо много по-страшно
"Брент" достигна цена от близо 75 долара за барел
Израел засега не е идентифицирал никаква въздушна заплаха
Израелската армия започна сухопътна операция, целите са обекти на "Хизбула"