Хиляди морски пехотинци акостираха в Близкия Изток

Хиляди американски морски пехотинци пристигнаха в Близкия изток на борда на десантния щурмови кораб "Триполи", съобщи Централното командване на САЩ.

Групата, водена от "Триполи" от клас "Америка", отплава по-рано този месец от базата си в Сасебо, Япония. В състава ѝ влизат още десантно-транспортните кораби "Ню Орлиънс" и "Сан Диего", както и разположеното на борда 31-во експедиционно подразделение на морската пехота.

Това се случва на фона на информации, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да дислоцира в региона хиляди военнослужещи в опит да победи Иран.

"Десантният щурмови кораб от клас "Америка" служи като флагман на амфибийната група "Триполи" и 31-вото експедиционно подразделение на морската пехота, съставени от около 3500 моряци и морски пехотинци, както и транспортни и бойни изтребители, наред с амфибийни щурмови и тактически средства", посочиха още от Централното командване на САЩ, пише dir.bg.

Пристигането на морските пехотинци идва на фона на спекулации за евентуална сухопътна инвазия. Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви в петък, че САЩ могат да постигнат целите си и без подобна операция. Към момента няма окончателно решение за навлизане на сухопътни сили на територията на Иран.

По-рано тази седмица публикации на вестник "Уолстрийт джърнъл" посочиха, че Тръмп обмисля изпращането на 10 000 войници в Близкия изток.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com