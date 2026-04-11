Развръзка след преговорите между САЩ и Иран. Какво се случва

Делегациите на САЩ и Иран в Исламабад размениха писмени текстове, очертаващи обсъжданите въпроси, след като първата фаза на дипломатическите преговори в Пакистан приключи, съобщи иранската информационна агенция Фарс.

Преговорите навлязоха в "експертна фаза", в която се срещат комисии, специализирани в икономически, военни, правни и ядрени въпроси, съобщи иранското правителство в социалната мрежа "Екс". Преговорите продължават за "финализиране на техническите детайли", се добавя в публикацията.

Иранската делегация се състои от 71 души, включително преговарящи, експерти, представители на медиите и служби за сигурност, съобщи държавната агенция Тасним.

САЩ са довели "пълен набор от експерти по съответните теми", е казал висш служител на Белия дом, цитиран от Си Ен Ен. "Допълнителни експерти" подкрепят от Вашингтон, е добавил служителят.

Междувременно Централното командване на американската армия обяви, че два кораба на ВМС на САЩ са започнали разминиране в Ормузкия проток, тъй като някои кораби все още не могат да преминат през критичния воден път въпреки прекратяването на огъня.

Ракетните разрушители "Франк Питърсън" и "Майкъл Мърфи" преминаха през Ормузкия проток и действаха в Арабския залив като част от по-широка мисия за гарантиране, че протокът е напълно чист от морски мини, поставени преди това от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", се казва в публикация на командването в "Екс".

"Днес започнахме процеса по установяване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен път с морската индустрия, за да насърчим свободния поток на търговия", казва командирът на Централното командване адмирал Брад Купър, пише dir.bg.

