Икономическите и финансовите връзки между Москва и Баку навлизат в нов, по-интензивен етап на развитие, устоявайки на глобалните геополитически промени. Русия и Азербайджан продължават последователно да развиват своето икономическо сътрудничество и да разширяват мащабите на търговското и финансовото си взаимодействие. Този ясен сигнал за задълбочаване на партньорството бе изпратен от руския посланик в Азербайджан Михаил Евдокимов по време на неговото изказване на провеждащия се авторитетен дискусионен форум „Нова география на инвестициите“, предава азербайджанската новинарска агенция Азертадж.

Интензивен диалог на всички равнища

В рамките на форума дипломатът постави специален акцент върху изключително динамичния и постоянен контакт между двете държави . Евдокимов подчерта, че интензивното взаимодействие между Русия и Азербайджан продължава активно на различни управленски и експертни равнища. Тази дипломатическа и институционална приемственост оказва пряко и изключително позитивно влияние за ежедневното укрепване на двустранните връзки и сигурността в региона.

Търговски стокообмен

Икономическите измерения на това партньорство вече се изразяват в рекордно високи цифри. Руският посланик обяви официално, че търговският обмен между Русия и Азербайджан е достигнал впечатляващите почти 5 милиарда долара . Този сериозен обем отразява не само традиционната търговия с енергийни ресурси и селскостопанска продукция, но и разширяването на дяловете на индустриалното производство, технологиите и съвместните инфраструктурни проекти по международните транспортни коридори.

Финансов суверенитет и разплащания в национални валути

Един от най-важните акценти в изказването на Михаил Евдокимов бе свързан с трансформацията на финансовите отношения между Москва и Баку. Посланикът обърна специално внимание на засилващото се финансово сътрудничество, което се доказва от масовото и успешно използване на национални валути при взаимните разплащания между бизнеса от двете страни. Този ход драстично намалява зависимостта от външни финансови системи и валутни рискове в условията на санкционен натиск и глобална несигурност.

Въпреки сложните регионални процеси, Русия и Азербайджан демонстрират, че залагат на пълна прагматичност. Посланикът бе категоричен, че всички съществуващи предизвикателства в двустранните отношения се решават изцяло по конструктивен път, а дългосрочният общ дневен ред остава твърдо насочен към по-нататъшно засилване на сътрудничеството във всички стратегически области.

