''Росатом'' с ключово решение. Засяга България

Ключово решение, засягащо и България, обяви ''Росатом''. Руският гигант възнамерява да развива свои проекти в България, Унгария и Словакия, съобщи днес Алексей Лихачов, ръководител на държавната корпорация, в кулоарите на разговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, предават руски медии.

''Събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават ангажирани с развитието на ядрената енергетика. И трябва да се отбележи, че във всички тези страни ключовите компетенции първоначално бяха от съветската епоха, а сега са руски. Това включва персонал и технологии за работа с гориво. Ще продължим да предлагаме нашите проекти и, разбира се, ще развиваме тези, които вече са се утвърдили. Имам предвид предимно унгарския проект'', подчертава Лихачов.

По-рано Петер Мадяр, лидер на партията ''Тиса'', която спечели изборите в Унгария, нарече разширяването на АЕЦ ''Пакш 2'' важен и необходим проект. Той отбеляза също, че новото правителство ще трябва да преразгледа условията на строителния заем. Той добави, че е необходимо да се определи дали е възможно преструктуриране или рефинансиране.

''Росатом'' наскоро заяви също, че допуска възможността за връщане към диалог относно доставките, обслужването на проекта за АЕЦ ''Белене''.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com