''Росатом'' с ключово решение. Засяга България
Новината съобщи Алексей Лихачов, ръководител на държавната корпорация
Следете всички новини, анализи и коментари за Алексей Лихачов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новината съобщи Алексей Лихачов, ръководител на държавната корпорация
Енергийният министър се срещна с шефа на Росатом по време на форум в Сочи
България държи да запази традиционно добрите си икономически отношения с Русия. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с първи...