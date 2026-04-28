Решетников срути митовете за Радев. Падна 10-годишна тайна

Най-големите ястреби в медиите срещу Русия – Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, се оказаха единствените български журналисти, които дадоха повече от час ефира си на една от най-близките фигури до руския президент Путин – митичният генерал Решетников, който проговори на български и се обяви за най-големия българофил в Русия.

Неуспешни се оказаха опитите им да изтръгнат доказателства, че той и Кремъл са инсталирали Радев в българската политика преди 10 години.

За сметка на това, Решетников получи изключителната възможност да обясни в детайли отношението на Русия към България. Нещо, което дори официалните представители на Москва не успяха да направят през последните години.

Той срути митовете за проруския Радев, като разказа за първи път историята за онази среща с Корнелия Нинова, след която в България нашироко бе пусната мълвата, че Решетников е посочил на Кремъл Радев за президент през 2016 година.

Оказа се, че генералът дори не помни вече името на Нинова, наричайки я жената, която оглавяваше БСП.

Никога не съм виждал лично Радев и нямам никакво отношение към неговата кариера. Това беше една фантазия, с която живея вече 10 години. Беше измислена от противниците на Радев, че имам отношение към избора му за кандидат президент, което изобщо не е вярно , заяви генерал Решетников.

На срещата с Нинова я попитах, има ли кандидати за президент. Тя ми отговори, че има един кандидат – генерал Радев, който за нас е непознат, както и за социалистите. Разговорът с нея за Радев продължи не повече от 20 секунди.

После дадох интервю в Русия, за да кажа, че той не е известен и за социалистическата партия в България. Само това казах, допълни генералът.

Той опроверга и другия мит, че е направил изследване на профила на Радев преди да бъде номиниран за президент.

Нашият институт направи профила, но вече след като Радев беше номиниран, защото тогава се появи човек с интересен бекграунд. В анализа си Решетников описал Радев като уравновесен, надежден и стабилен, но без да прави прогнози за бъдещето и без да дава надежди.

Всеки политик на Запад, който казва нормални думи за Русия, е проруски. Може пък е да и някаква западна игра- казват сега че е 100 процента руски, а после, като направи нещо срещу нас, руснаците веднага да се разочароват, обясни Решетников мита за проруския радев, който беше описан в западните медии.

С годините Радев така и не се разкри като човек. Никой не може да каже какви са му възгледите – проруски, проамерикански, проевропейски. Много опитен е в този смисъл и е предпазлив, смята Решетников.

Той даде и своето обяснение за категоричната победа на Радев на изборите.

Това е избор на българския народ. На тези българи, на които им омръзна да бъдат обикновена марионетка на Запад и които искат нормални, прагматични отношения с Русия.

На въпроса какви да са тези отношения, той обясни, че става дума за икономически изгодни отношения, в които България ще може да взима на преференциални цени петрол и газя, а насреща ще изнася стоки, по подобие на миналото. Но тези отношения трябва да минават задължително през уважително отношение към културно-историческото минало.

Според Решетников Радев няма да направи рязък завой във външната политика, защото ще бъде подложен на страшен натиск от тези, които управляваха България в последните години. Затова смята, че подкрепата ще е на думи, но не да дела.

В Русия сме много скептични. Не защото Радев е слаба фигура, но България е толкова е обвързана с НАТО и ЕС , че дори само при най-малките стъпки, ще има голямо съпротивление в Брюксел, каза Решетников.

Той даде за пример Орбан, който беше свален от власт, но заяви, че промяната в Унгария има една голяма причина – умората от власт в малки страни след 16 години управление.

Едно интервю на Осмай Октай, припомнено от водещите, донесе любопитни подробности за Южен поток, Турски поток и ролята на Борисов.

Решетников опроверга мита, че на срещата на Радев и Путин в Сочи, руският президент дори не е станал на крака да го посрещне. Но заяви, че историята за 700-те милиона долара, откраднати от Южен Поток, не само е вярна, но Русия още си чака парите.

Решетников заяви, че е наясно че откраднати пари никой няма да си получи, без да назове кой е крадецът, но загадъчно обяви “Руснаците добре помним“.

Борисов се опитваше да балансира до към 2021 година отношенията с Русия, но после това свърши, защото Европа искаше да бъде прекратено. Последните 4 години той провеждаше антируска политика, а голяма част от българите искат нормални, дори дружески отношения с нас. Тази част от българите избра Радев, каза Решетников.

Шикерова и Бенатова го отрупваха с въпроси и за Делян Пеевски, надявайки се да чуят, че той има връзка с Кремъл. Решетников обаче беше категоричен.

Пеевски поддържа само антируска позиция. В Москва знаем, че

има такъв партиен деятел, който е напълно враждебен към Русия и винаги е бил такъв, каза Решетников.

Истината е, че в Русия много малко се говори за България, изчезнаха хората, които се занимават с история и култура на българина, особено след последния нормален посланик – Бойко Коцев, каза Решетников. Сега цари пълна тишина, пропада интереса към България, добави той.

