Кандидатите за ЦИК с 5 големи предложения

Повече прозрачност и повишаване доверието към изборния процес единодушно поискаха кандидатите за членове на ЦИК по време на днешното им изслушване при президента на България Илияна Йотова. Сред предложенията, които претендентите направиха, бе приемането на нов изборен кодекс, образователен ценз, създаването на обучително звено, по-добра информационна кампания, разширяване на материална база.

Кандидатите ще бъдат назначени на 25 юни. Изслушването им продължи 2 часа и 40 мин..

"Прогресивна България" номинира за проф. Георги Хорозов за председател на ЦИК, а за членове Зинаида Златанова, Десислава Абрашева, Йордан Василев, Иван Кърчев, Лазарина Бонева и Стоянка Балова. ГЕРБ излъчиха Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Анна Александрова, ДПС - Исмаил Осман и Цветан Енчев, "Възраждане" - Маргарита Махаева, ПП - Вяра Тодева, а ДБ - Алина Добрева на ДБ.

Нов Изборен кодекс дойде предложи Стоянка Балова от "Прогресивна България". "Изборният кодекс е приет през 2014 г. и е променян нееднократно, това често е непосредствено преди избори и носи опасности", отбеляза Балова. "Изборните правила трябва да са предвидими и постоянни. Мисля, че кодексът вече е остарял и трябва да бъде осъвременен, но не преди поредните избори, а чрез широк дебат", заяви тя.

Начертахте програма за народните представители, коментира президентът Йотова. Тя попита Йорданка Ганчева от ГЕРБ кои сегашни разпоредби на Изборния кодекс пречат най-много на работата на ЦИК.

"Законът се прилага такъв, какъвто е", отговори бъдещият секретар на ЦИК. И посочи, че на сайта на комисията са публикувани редица доклади с препоръки към законодателството. "С риск да не се харесам, но ЦИК действа при условия на публичност и прозрачност", настоя тя. Рядко се е случвало да се изключва микрофона на заседания.

Тя напомни, че последният доклад на ЦИК е от 2025 г., там се обръща внимание на видеонаблюдението, машинното гласуване и др. Както и , че ЦИК многократно е искал машините да са вещи със специално значение, критична информационна структура.

Георги Баханов от ГЕРБ посочи като "голям проблем" избирателната активност. "Дано да стигне до законодателния орган - невъзможността към момента за гласуване на български избиратели по адрес, различен от постоянния", каза той и напомни, че сега може да се гласува и по настоящ със заявление. "Парадокс е за български гражданин, който е от Варна, но работи в София, не си е сменил адреса, и не може да гласува в София", заяви Баханов. Бонева обаче контрира, че такъв човек не е спазил Закона за гражданската регистрация. Баханов отвърна, като посочи, че хора, които са на почивка не можели да гласуват.

Доскорошната депутатка от ГЕРБ Анна Александрова призна, че очевидно наистина има проблеми и се оправда със сложното постигане на консенсус между много парламентарни формации.

Държавният глава подчерта, че не иска ЦИК да работи извън закона или да го пренебрегва, а да се видят затрудненията. ИК е най-често променяното законодателство, надяваме се и сегашният състав на НС да поработи по тази тема, добави Йотова.

Йотова попита и за представители на СИК, които "меко казано не са си свършили работата". Каква трябва да е съдбата им при следващи избори, особено ако някои има системни присъди и системни нарушения, поинтересува се тя.

Иван Кърчев заяви, че най-ниската изборна администрация изпълнява най-съществената работа, визирайки секционните комисии. "Когато не са подготвени, се стига до тези грешки ( в протоколите - б.р) Според него тези, които са злоупотребили, компетентният орган, който ги назначава, РИК или ОИК, трябва да има правомощия при получаването на своевременна информация за нарушения, да освобождава съответния член на СИК. Това е един от начините да се подобри функционирането на изборната администрация, смята той. И поиска към хората, които "пипат и броят бюлетините" да има повече изисквания.

"Отговорността за подаване на членове на СИК е на партиите, които към този момент са били парламентарно представени. Нагледали сме се на какви ли не житейски ситуации. Замислял съм се дали да не се заложи някакво изискване за образование, защото грешките са факт. Вечер, когато се попълват протоколите, се оказва, че това е трудност, а би следвало да е елементарно... Трябва да се помисли и за създаване на вид постоянна изборна администрация, поне в редиците на партиите", каза още той.

Бъдещият шеф на ЦИК Хорозов отбеляза, че ИК съдържа законови изисквания, които от 2016 г. не са изпълнени, или са, но само частично. ЦИК независимо от бюджета и възможностите си, трябва да направи така, че законът да бъде изпълнен.

Исмаил Осман от ДПС поиска да се обезпечи финансово обучителното звено. Разписано е отдавна, но не съм чул да има пари за него. Такива звена трябва да има и в самите РИК и да се работи постоянно, а не само 50 дни преди избори, посочи Осман. Според него министърът на финансите трябва да помисли как да се заделят средства и да се назначат обучители.

Исмаил Осман също акцентира на прозрачността при вземане на решения от ЦИК - мотивите да са по-разбираеми и изчерпателни. Подобряване на комуникацията с гражданите, включително и през социалните медии също бяха акцент от изказването му.

Зинаида Златанова смята, че е редно ЦИК и СЕМ да направят работна група или съвещателно-аналитична структура, може би времена, за да не е скъпо, за да се види как е най-добре и честно да се регулират политическите послания онлайн.

Срещу обявяването на данни от социологически агенции в деня на вота, включително и прикрити, се обяви Балова. Тя отбеляза още, че социалните мрежи не попадат под контрола на ЦИК, а дори и при сигнали, докато се препращат между органите, изборният ден е минал.

Цветан Енчев отбеляза, че има опит "както от едната страна на държавната администрация, така и в парламентарната група и активно участие в избори от близо 20 г.". "Мога да съм полезен за повишаване авторитета на ЦИК и изборния процес. Със знанията и уменията, които всички ние сме придобили, ще успеем да повишим доверието, прозрачността, законността, и ще изградим добър колектив, който ще ни даде възможност да се гордеем с работата си", каза бившият депутат от ДПС.

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