Партийни искри заради новата ЦИК. Първо име за шеф

Партийни искри прехвърчаха на консултациите при президента Илияна Йотова за новия състав на ЦИК. Повод бе методиката за разпределение на местата в Комисията.

"Прогресивна България" имат 7 места, ГЕРБ - 3, ДПС -2 и ПП-ДБ - 2, а "Възраждане" едно. ПП-ДБ обаче обявиха, че искат три места за сметка на ДПС, но президентът Илияна Йотова спази закона, защити методиката и не позволи на ПП-ДБ да променят правилата, както им е изгодно. ПП-ДБ обявиха, че ще се обърнат към Конституционния съд, но за целта им трябва подкрепа от други партии, тъй като нямат достатъчно гласове.

Според правилата, ако една партия получи председателското място в комисията, тя няма право на заместник или секретар.

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обяви, че искат председателския пост в ЦИК не само заради високия изборен резултат, но и заради доверието, което са им гласували българските избиратели.

Георги Хорозов е кандидатът за председател на комисията. Той има повече от 30 години юридически опит. Доктор е по търговско право, адвокат в София и член на Висшия адвокатски съвет. Хорозов е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Хорозов и партньори". Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1994 г. Работи като главен юрисконсулт в Столична общинска агенция по приватизация. Участвал е в работни групи при изготвянето на законопроекти.

За членове на комисията от ПБ са номинирани Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева и Стоянка Балова.

Почти всички от тях са юристи, останалите имат огромен практически опит в провеждането на избори на всякакви равнища, подчерта Витанов. Той отбеляза, че всяка от кандидатурите има значителен принос за подобряването на законността и изборния процес.

Зам.-шефката на парламента Рая Назарян предложи имената, номинирани то ГЕРБ. Формацията на Бойко Борисов запазва двама от сегашните си членове - Георги Баханов и Йорданка Ганчева, като тя дори бе предложена за секретар на ЦИК. Назарян подчерта, че като втора по големина политическа сила очакват секретарския пост, в случай, че няма консенсус, Ганчева е предложението им за зам.-председател на комисията.

Новото име в ЦИК, което ГЕРБ-СДС предлага е бившата депутатка и екс шефка на правната комисия в НС Анна Александрова.

Зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова подчерта, че ДПС предлагат членове с опит, отговарящи на всички изисквания според буквата на закона, хора с високи етични качества. Номинациите са за двама бивши депутати - Исмаил Осмен Осман и юриста Цветан Енчев. Осман бе предложението на ДПС за секретар на ЦИК.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов номинира д-р Алина Добрева за член на ЦИК, която от 2015 г. е изследовател на изборния процес в Брюксел. Той благодари на досегашните представители на ДБ в ЦИК Цветозар Томов и Любомир Георгиев.

Бившата областна управителка на София Вяра Тодева пък бе представена като номинация от зам.-председателя на ПП Николай Денков.

Заради сблъсъка между ДПС и ГЕРБ се наложи тегленето на жребий за секретарската позиция. Късметът бе за Ганчева - тя остана кандидатура за секретар, а Осман стана зам.-председател на комисията.

Петър Петров от "Възраждане" поиска зам.-председателското място за бившата депутатка юристката Маргарита Махаева.

На 12 юни ще е изслушването на кандидатите за членове на ЦИК. Специална комисия ще провери документите им и дали отговарят на условията до края на утрешния ден.

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