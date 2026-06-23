Ясен е новият състав на ЦИК

Новият състав на Централната избирателна комисия започва своя петгодишен мандат от днес, 23 юни 2026 г., съобщиха от ЦИК.

Двата състава на ЦИК се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около идеята, че добър или лош Изборният кодекс трябва да се спазва. Създадената практика от предишният състав на ЦИК е ценна и ще бъде използвана по най-добрия начин, увери новият председател на ЦИК, Георги Хорозов.

В началото на своя петгодишен мандат Централната избирателна комисия си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона.

Мандатът на членовете на Комисията започва в условията на високи обществени очаквания за прозрачност, професионализъм и безпристрастност при организацията и произвеждането на изборите. Една от основните задачи, която стои пред ЦИК е обучението на изборните експерти, гарантиране на равнопоставено участие в изборния процес и защитата на конституционното право на гражданите свободно да изразяват своята воля.

Членовете на Централната избирателна комисия поемат своя мандат с ясното съзнание за значимостта на възложените им правомощия и с ангажимент към безпристрастното и законосъобразно прилагане на изборното законодателство.

Централната избирателна комисия ще продължи да изпълнява своята мисия с уважение към волята на българските граждани, като работи за прозрачни, честни и достъпни избори, укрепващи демократичните принципи на Република България.

Новият мандат е не само начало на нов период в дейността на Комисията, но и възможност за надграждане на постигнатото в интерес на обществото и легитимния избор на институциите.

Първото заседание на Централната избирателна комисия ще бъде утре на 24 юни 2026 г. от 14.00 ч.

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Е В СЪСТАВ :

Председател: Георги Хорозов

Заместник-председатели:

Исмаил Осман, Маргарита Махаева

Секретар: Йорданка Ганчева

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева- Харалампиева, Стоянка Цветкова, Цветан Енчев

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