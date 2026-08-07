Министър Абровски със светкавични действия до Брюксел срещу бруталния ценови шок

Българското земеделие е изправено пред безпрецедентна криза, която заплашва да изтрие от картата ключови производствени сектори. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официално писмо до еврокомисаря Кристоф Хансен с настояване за спешна финансова инжекция от Брюксел. Държавата настоява Европейската комисия незабавно да задейства средства от селскостопанския резерв на ЕС, за да спаси фермерите от сигурен банкрут.

Изкупните цени не покриват дори разходите

Ситуацията е критична – изкупните цени на кравето мляко и на угоените прасета от месеци са под прага на себестойността и не покриват дори основните разходи на стопаните. В млечния сектор ударът е опустошителен. От началото на 2026 г. масовите доставки се реализират на чиста загуба, което блокира възможността на фермерите да плащат кредитите си и ги принуждава да ликвидират стопанствата си.

Срив в свиневъдството и празни ферми

Не по-розова е картината и при свиневъдите, където неблагоприятната тенденция започна още през 2024 г. Анализите на МЗХ отчитат драстичен и тревожен спад в броя на закланите угоени прасета у нас. Освен тежкия пазарен натиск, родните производители са притиснати до стената от климатичните аномалии, щетите по реколтата и непрекъснато растящите производствени разходи.

София чака бърз отговор от Европейската комисия

България вече неколкократно алармира за задаващата се производствена катастрофа пред Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. Сега София настоява за незабавна и решителна намеса от страна на ЕК по чл. 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за да се овладее пазарната криза и да се запази земеделският потенциал на страната ни.

