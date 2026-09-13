Ясен е съставът на ЦСКА за Европа, едино от новите е аут
ЦСКА ще изиграе шест мача в основната фаза на Лигата на конференциите
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ЦСКА ще изиграе шест мача в основната фаза на Лигата на конференциите
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Ясен е новият състав на комисията
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Очакваните промени в ЦСКА за реванша
Ключов играч на ПСЖ се завръща за реванша утре
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Специалистът прави рокади в състава за предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив
Преди мача срещу Лудогорец
За мача срещу Хебър
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След загубата срещу Локо Пловдив
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Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста варненския кмет
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Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите