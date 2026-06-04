Неймар отпадна от състава на Бразилия

Неймар няма да пътува с останалата част от бразилския национален отбор за последния им контролен мач преди Световното първенство срещу Египет в събота, съобщава ДПА.

34-годишният нападател на Сантос се бори с контузии този сезон и бразилската федерация потвърди, че той няма да бъде част от тима, който ще отпътува към Кливланд, а вместо това ще остане в тренировъчната база в Ню Джърси, за да продължи лечението на контузия в прасеца.

Включването на Неймар в състава на Бразилия за Световното първенство от селекционера Карло Анчелоти беше една от най-обсъжданите теми, когато бяха обявени футболистите миналия месец, като нападателят на Челси Жоао Педро е сред липсващите.

Неймар стана най-скъпият играч в света, когато се присъедини към Пари Сен Жермен за 222 милиона евро от Барселона през 2017 година, ставайки съотборник с Лионел Меси и Луис Суарес.

Бразилия започва участието си на Световното първенство срещу Мароко в Ню Джърси на 13 юни, а след това ще играе срещу Хаити и Шотландия на 19 и 24 юни.

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