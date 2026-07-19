Никола Цолов отново на подиума! Драма с болида

Никола Цолов финишира на подиума в Гран при на "Белгия" на пистата "Спа" във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" приключи на пета позиция, но 5-секундни наказания на Алекс Дън и Ноел Леон, завършили съответно втори и пети, изстреляха българската надежда за Формула 1 в челната тройка.

Победител стана Рафа Камара ("Инвикта"), а втори е Тасанапол Интрапувашак ("АРТ Гран при").

Цолов започна от четвърта позиция и стартира добре, като спечели едно място още след старта, но при изпреварването нанесе повреда на колата си и бързо изгуби две позиции. След влизане в бокса за родния пилот, в деветата обиколка бе развян червен флаг, а пилотите се прибраха в питлейна, за да бъдат изчистени отломките от по-ранен удар на пистата.

Прекъсването продължи по-дълго от очакваното и в крайна сметка организаторите обявиха, че няма да се карат 25 обиколки, а пилотите ще карат само оставщите 22 минути от формата 60 минути + 1 обиколка.

Цолов се бе сринал до петнадесето място след рестарта, но не се отказа, а състезанието около него се разви по възможно най-добрия начин спрямо обстоятелствата, като той постепенно се изкачи до петото място.

А наказанията на рейс контрола го изстреляха в Топ 3 в крайното класиране.

Цолов води в генералното класиране с общо 161 точки след 8 кръга, 27 преди Габриеле Мини, финиширал пети днес и 36 пред днешния победител Камара.