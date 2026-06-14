Никола Цолов феноменален! Покори Италия и се качи на върха

Българският пилот Никола Цолов постигна феноменален успех, след като завърши на второ място в състезанието в Испания. Благодарение на брилянтна тактика от страна на неговия отбор „Кампос Рейсинг“ и поредица от зрелищни изпреварвания, родният талант си осигури подиума и официално излезе начело в генералното класиране на световния шампионат, предаде "Гонг".

Надпреварата започна трудно за българина, който стартира с твърдия тип гуми и първоначално губеше темпо спрямо съперниците си с меки смеси. Цолов бе изпреварен последователно от Херта на 13-ия завой, както и от Беганович и Мартиниус Стенсхорн, което го прати по-назад в колоната. Родният пилот обаче запази хладнокръвие и докладва по радиостанцията на своя тим, че поведението на болида се подобрява с напредването на дистанцията.

Ключовият момент дойде, когато лидерите започнаха да влизат в бокса за своите задължителни смени. Алекс Дън и Рафаел Камара освободиха лидерските позиции и това позволи на Цолов да поведе временно колоната, преди самият той да влезе за смяна на гуми при механиците. Българинът се завърна на пистата на девета позиция с чисто нови меки смеси и започна своята голяма офанзива.

В 28-ата обиколка Цолов вече се намираше на шесто място след успешна маневра срещу Вароне, след което веднага започна да притиска движещите се пред него. С отлично използване на DRS зоната на основната права българският пилот се справи с Беганович за петото място. Големият удар на Цолов дойде в заключителните етапи, когато първо остави зад себе си лидера в шампионата Габриеле Мини, а веднага след това със страхотно каране преодоля и Алекс Дън, за да се изкачи на втората позиция.

До края на дистанцията пред „българския лъв“ остана единствено победителят Рафаел Камара. С това второ място и спечелените ценни точки Никола Цолов записа историческо постижение и оглави временното подреждане в шампионата.

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