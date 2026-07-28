Шеметен трансфер за милиони в Левски

Левски не се е отказал от привличането на централния защитник на Каса Пия Жоао Гуларт. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес е определил 26-годишния бранител като един от основните си трансферни приоритети, но евентуалната сделка може да струва около 1,5 млн. евро.

Според информация на португалското издание “А Бола”, цитирана от „Тема Спорт“, от “Герена” ще изчакат реванша срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, преди да предприемат конкретни действия. Причината е, че евентуално класиране напред ще донесе допълнителни приходи, които могат да окажат влияние върху бюджета за нови попълнения.

Засега в Каса Пия не е постъпвала официална оферта, но интересът на Левски към Гуларт е напълно реален. Според публикацията ЦСКА, който също бе свързван с португалския защитник, вече е прекратил интереса си и не участва в битката за подписа му.

От Каса Пиа настояват да получат 1,5 млн. евро за капитана си. Първоначално португалският клуб е оценявал футболиста на по-висока сума, но тъй като договорът му навлиза в последната си година, се очаква финансовите претенции да бъдат коригирани.

Основният двигател зад възможния трансфер е именно Хулио Веласкес. Испанският специалист познава отлично португалския футбол, след като е работил начело на Белененсеш, Витория Сетубал и Маритимо. Заради добрите си контакти той следи отблизо местния пазар, а Левски вече привлече Сержиньо от Санта Клара, както и Рейналдо и Давид Кусо от Шавеш.

Новият старши треньор на Каса Пия Филипе Коельо едва ли с готовност би се разделил с Гуларт, тъй като централният защитник е сред най-стабилните фигури в отбора и неизменно записва поне по 30 мача на сезон. Въпреки това ръководството на клуба е наясно, че при добра оферта продажбата на капитана е напълно възможен сценарий.