ЦСКА с важни новини преди реванша с Карабах

ЦСКА публикува официалната програма преди реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е насрочен за 30 юли (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", където "армейците" ще преследват класиране за следващата фаза на турнира.

Ден преди срещата, на 29 юли (сряда), от 12:00 часа в зала "Родина" на Националния стадион ще се състои официалната пресконференция на ЦСКА.

По-късно същия ден, от 18:00 часа, "червените" ще проведат официалната си тренировка на клубната база в Панчарево. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите през първите 15 минути.

Пресконференцията на Карабах е насрочена за 19:45 часа в зала "Родина". Азербайджанският тим ще излезе на терена на стадион "Васил Левски" в 20:00 часа, но няма да проведе официална тренировка преди мача.