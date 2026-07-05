Никола Цолов отново триумфира! Покори Силвърстоун и стана №1 във Формула 2

Пореден триумф за българския пилот Никола Цолов! Този път той беше безапелационен в основното състезание на Формула 2 във Великобритания. Българският лъв показа шампионски дух на писта „Силвърстоун“ и закономерно, благодарение на прекрасна стратегия и убийствени умения се качи на първото място.

Два подиума в една седмица, с обърната стартова решетка, е нещо наистина великолепно. Само преди ден Никола Цолов спечели и спринта.

Сега вече той е едноличен лидер в генералното класиране на Формула 2.

Той започна от пета позиция на стартовата решетка, Цолов направи впечатляващ старт, изкачвайки се мигновено до второ място зад Куш Майни. Въпреки ранното влизане в бокса в едва седмата обиколка, което го свали временно до 14-то място, този ход се оказа решаващ за развитието на надпреварата.

Докато голяма част от пилотите пред него все още не бяха направили задължителните си пит-стопове, Цолов и Майни се позиционираха като "скрити лидери", поддържайки силно темпо и очаквайки развръзката.

Ключов момент настъпи в 21-ата обиколка, когато след няколко опита, Цолов извърши майсторско изпреварване срещу индийския си съперник Куш Майни, ситуация, в която малцина биха могли да се справят при тази траектория.

С наближаването на финала и постепенно влизане на водещите пилоти в бокса, Никола Цолов започна своето възходящо изкачване. В 25-ата обиколка той вече заемаше трета позиция, а само четири обиколки преди края пое водачеството. Цолов успя да удържи позицията си до финалния флаг, осигурявайки си триумфална и заслужена победа в основното състезание на Формула 2, предава "Гонг".

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