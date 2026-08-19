Ето го новият носител на Златната обувка

Нападателят на Байерн (Мюнхен) получи втората “Златна обувка” за най-добър голмайстор в европейските първенства в своята кариера. Това се случи днес на специална церемония на “Алианц Арена”.

През сезон 2025/26 капитанът на Англия заби изумителните 36 гола в 31 мача в Бундеслигата, изравнявайки попаденията си от 2023/24, когато спечели същата награда отново с екипа на баварците. При получаването на приза обаче 33-годишният играч подчерта, че изминалата кампания е била най-добрата в досегашната му кариера.

“Искам да благодаря на Байерн, персонала, треньорите и съотборниците ми. Без тях нямаше да бъда тук. Подобна награда изисква голям труд. Опитвам се да помагам на тима по възможно най-добрия начин. Миналият сезон беше изключителен, най-добрият в досегашната ми кариера. Чувствам се доста удобно в Байерн и с отбора.

Винаги се целим в големите успехи, като искаме същото и през този сезон. Първенството е доста атакуващо. Дори и да водиш с 2:0 или 3:0, все още може да се стигне до обрат. Това е шампионат на нападатели. Много отбори преследват победата и бележат голове, което ни пасва доста добре. Ние също искаме да го правим и да печелим.

Чувствам се много комфортно на всички позиции. Колкото повече остаряваш, толкова повече зони от терена опознаваш. През последната година това разбирателство беше още по-добро. Треньорът ми позволява да се връщам назад и да изграждам играта, след което обаче се връщам обратно напред. Наставникът очаква много от всички със и без топката.

Тимът е много специален, като ми харесва да спечеля единоборство толкова, колкото да вкарам гол. Целта ми е винаги да се подобрявам. Разбира се, последният сезон беше невероятен, но знам, че все още има аспекти от играта, в които мога да се подобря. Благодарен съм, че получавам тази награда, но мислите ми вече са насочени към събота и мача за Суперкупата”, коментира Кейн.