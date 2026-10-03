Стоичков отново в ЦСКА. Коя е причината

Христо Стоичков отново се появи в тренировъчната база на ЦСКА. Носителят на „Златната топка“ е посетил комплекса в Панчарево в началото на седмицата, съобщава „Тема Спорт“.

Камата е бил придружен от една от дъщерите си и е останал около час. В информацията не се посочва поводът за визитата му.

Предишното посещение беше преди европейския реванш

Стоичков беше в Панчарево и по-рано през лятото, непосредствено преди ответния двубой с Макаби Тел Авив в Лига Европа. Тогава легендата разговаря с представители на клубното ръководство и надъха футболистите преди срещата.

След това Камата подкрепи ЦСКА и от трибуните на Националния стадион „Васил Левски“. „Червените“ загубиха реванша с 1:3, но победата с 3:0 в първия мач в Батуми им осигури място в следващия кръг.

Везенков и Салпаров също подкрепиха ЦСКА

За европейския сблъсък в ложата присъстваха и други големи имена от българския спорт. Баскетболистът Александър Везенков гледа двубоя в компанията на волейболиста Теодор Салпаров.