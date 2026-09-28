Илия Груев с ключов коментар за очаквания треньор на ЦСКА

Футболният специалист Илия Груев изрази мнението си относно сигурния нов треньор на ЦСКА Маркус Гиздол. Бившият халф на Дуисбург е компетентен относно германския футбол и познава добре специалиста, който ще наследи Христо Янев начело на "червените".

"Треньор с визитка като тази на Маркус Гиздол не идва често в България. Той е работил в големи клубове, учил се е от известни имена като Хууб Стевенс и Ралф Рангник. Натрупал е и опит в руския футбол, а и в Турция.

Практикува доминиращ футбол: атакуващо, с изразено владеене на топката, с пресиране. Точно това, което искат да виждат привържениците на ЦСКА, а и ръководителите на клуба. В Кьолн и Хамбургер е усетил какво е напрежение, защото това са отбори с богата история, феновете там изискват много, искат се резултати - както е в ЦСКА и Левски", заяви бившият национал на България пред „Sportal.bg“.