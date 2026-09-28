Часове до финала. Трима са в битка за треньор на ЦСКА

Финална битка за заветното място на новия треньжр на ЦСКА.Немец, сърбин и испанец са финалистите. Окончателното решение ще бъде взето в близките часове, след като преговорите продължават.

Нашите медии по стар български обичай започват да търсят слаби места, иначе знаейки много добре, че във футбола няма константни величини и разликата от провала до триумфа е само крачка.

А именно.

Немецът е Маркус Гиздол, известен като спасителя на изпадащи отбори, като се е справял в тежки положения в “Хамбургер Шпортферайн”, “Кьолн” и турския “Самсун”. Разбира се, в следващото първенство, което той започва, и двата немски тима отпадат, като “Хамбургер” за първи път в над 100-годишната си история. И има загуба от “Байерн” с 0:8.

В “Самсун” пък на негово място идва Томас Райс, който неотдавна избяга от “Лудогорец” след само няколко месеца на поста, за да поеме “Трабзон”. И поиска компенсацията да се плати от заплатата му, само и само да се върне в Турция.

Идването на германеца бе отразено дори в “Билд”.

Испанецът вероятно е Карлос Корберан, който е известен като спасителя на “Валенсия”. Единствено в мистерия е обгърнат сърбинът, който също е минал през София за среща с ръководството.

Докато трае изборът на треньор, ЦСКА е единственият отбор в България, който не играе контроли. Това означава, че след дългата пауза футболистите ще са без всякаква игрова подготовка, а точно след това са най-трудните мачове от сезона.

В същото време стана ясно, че голмайсторът на ЦСКА Йоел Зварц е попаднал в полезрението на Суринам за националния отбор. По принцип паспорт се взема лесно, защото става въпрос за бивша колония и винаги може да се намери с баба или прабаба.

Иначе продължават тестовете на системите на стадион “Българска армия” след реконструкцията.

Започна и поставянето на последния слой асфалт по алеите, които след откриването на съоръжението се вписват в парковата среда, като става въпрос за над 40 декара.

Още има съвсем малки детайли, които трябва да се изчистят около стадиона, преди да бъде пуснат в есплоатация. От УЕФА са наясно със ситуацията и са гарантирали, че може да се реагира в най-кратко време.