GITO ART излиза от галерията и влиза в маратона

Когато спортът и изкуството се срещнат в една обща идея, резултатът рядко остава в рамките на очакваното. Именно върху това стъпва GITO Racing – специалният отбор, който GITO ART създава за предстоящия Wizz Air Sofia Marathon с подкрепата на Joma Bulgaria, Българската федерация по бокс и организаторите на маратона.

Това ще бъде първото участие на GITO в подобна инициатива и едновременно с това едно от най-сериозните излизания на платформата извън обичайната ѝ среда. Петдесет души ще се включат като един отбор, без значение дали идват от професионалния спорт, бизнеса или съвсем друга сфера. Общото между тях е желанието да представят GITO по различен начин – не просто като платформа за изкуство, а като жива общност, която присъства сред хората и по улиците на София.

В GITO Racing ще участват и някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт. Иво Балабанов ще застане на старта като трикратен пореден шампион на 10 километра, а Красимир Инински ще представи силното присъствие на Българската федерация по бокс. До него ще бъдат Радослав Росенов – бронзов медалист от световно първенство и многократен европейски шампион, Рами Киуан – европейски шампион и световен вицешампион, както и Хавиер Ибанес – олимпийски бронзов медалист. В отбора ще се включат и треньорите Жоел Солер и Валентин Поптолев. Красимир Инински ще има и още една лична причина да бъде на старта – до него ще бяга синът му Кристиан Инински, което добавя естествена семейна линия към спортната история на проекта.

Сред останалите участници е Мартин Петков – многократен републикански и балкански шампион по муай тай, прославял България и на ринга в Тайланд. За отбора ще бяга и Валентин Николов, лице на Joma Bulgaria, както и създателите на GITO ART – Георги Тошев-Gito, Васил Найденов и Андреа Коцинова. Към инициативата се присъединява и MOJO BITE, които ще осигурят функционални барове за участниците в GITO Racing.

Самото участие идва в момент, когато Маратон София вече се е превърнал в много повече от спортно състезание. Събитието има собствен градски характер и събира на едно място хиляди участници, елитни атлети, публика от различни държави, доброволци и партньори. Точно в такава среда GITO Racing може да съществува като нещо повече от стандартен корпоративен отбор – като отделна идея със собствен облик вътре в голямото събитие. От GITO ART отправят и специални благодарности към г-н Анатоли Илиев като организатор на маратона за съдействието и подкрепата при реализирането на инициативата.

По принцип GITO ART работи в света на лимитираното съвременно изкуство и интериорния дизайн, представяйки внимателно подбрани автори и техните произведения в ограничени серии върху висококачествена хартия. Това предполага по-тиха и контролирана среда – ателие, галерия, дом. GITO Racing обръща тази логика и поставя името на платформата там, където има движение, публика и реална енергия – по трасето на София.

Разликата между спортиста и художника често изглежда огромна, но само докато не се погледне към процеса. Спортистът работи с километри, време и резултат, а художникът с форма, композиция и идея. И в двата случая обаче стойността идва от повторението, дисциплината и времето, вложено преди крайния момент. Един детайл в картина може да отнеме часове, а да бъде видян за секунди. Един спортен резултат може да е плод на месеци подготовка, а да се реши в последните метри. Именно невидимата работа зад крайния резултат свързва тези два свята.

Тази връзка е и причината участието на GITO Racing в Wizz Air Sofia Marathon да изглежда естествено, въпреки че на пръв поглед събира различни среди. В един отбор застават професионални спортисти, олимпийски медалист, спортна федерация, международен спортен бранд и платформа за съвременно изкуство. Не ги свързва една и съща професия, а сходно отношение към труда, развитието и създаването на нещо, което има смисъл.

GITO Racing няма амбицията да превръща маратона в нещо различно от това, което вече е. Идеята е по-проста – да покаже, че изкуството може да бъде част и от пространства, в които обикновено не го търсим. Петдесет души ще стартират с различни цели и различен опит, но всички ще носят едно и също име. Именно това превръща участието им от просто присъствие в история.