Музикален невротик се застъпи за Ман Сити

Фронтменът на британската рокгрупа Oasis и виден фен на Манчестър Сити Лиъм Галахър се изказа за евентуалното наказание на английския клуб за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига.

„Високопоставен човек в клуба ми каза, че ако загубим обжалването, което няма да се случи, ще ни бъде наложена глоба и ще ни бъде забранено да правим трансфери. Това е всичко. Така че млъкнете, отчаяни, невротични задници. Напред, Сити!“, написа Галахър в социалните мрежи, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички повдигнати срещу него обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Клубът възнамерява да обжалва решението.

През февруари 2023 г. Висшата лига обвини Манчестър Сити в нарушения, извършени между 2009 и 2018 г. Първоначално бяха докладвани 115 обвинения; по-късно The Times уточни, че поради естеството на изчислението числото е 130.