Специалист с близо 200 мача в Бундеслигата подписва с ЦСКА

57-годишният германец Маркус Гиздол е напът да стане новият треньор на ЦСКА, съобщава „Тема Спорт“. Специалистът, който за последно води турския Кайзериспор, е в София от уикенда и се очаква днес или утре да подпише договор с „червените“.

Гиздол вече се е запознал и с клубната база в Панчарево. Ако преговорите приключат успешно, ЦСКА ще сложи край на продължилото около три седмици търсене на нов старши треньор.

Маркус Гиздол е роден на 17 август 1969 г. в Гайслинген ан дер Щайге, недалеч от Щутгарт. Футболната му кариера преминава основно в по-ниските дивизии и приключва през 1996 г., когато е на 27 години.

Като треньор германецът натрупва сериозен опит, включително в Бундеслигата. Той е водил Кьолн от ноември 2019 до април 2021 г., Хамбургер от октомври 2016 до януари 2018 г. и Хофенхайм от април 2013 до октомври 2015 г. Общо има близо 200 мача в германския елит.

Голяма част от работата му като старши треньор е свързана с отбори, борещи се да запазят мястото си в съответното първенство.

През лятото на 2025 г. Гиздол поема Кайзериспор, но отборът не успява да постигне победа в първите си осем мача и се стига до раздяла.

По-успешен е предишният му период в Турция. Между октомври 2023 и юни 2024 г. той е начело на Самсунспор, с който записва 13 победи, 9 равенства и 12 загуби. През сезон 2023/24 тимът завършва на 13-о място в Сюперлигата – три точки над зоната на изпадащите.

Преди това Гиздол има кратък престой в Локомотив Москва. Той води руския клуб от октомври до декември 2021 г., като записва 3 победи, 3 равенства и 6 загуби в 12 срещи.

Подобно на Алексей Шпилевски, който също пристигна в София за преговори с ЦСКА, Гиздол е повлиян от футболната философия на Ралф Рангник. През 2011 г. германецът работи като негов помощник в Шалке 04.

Философията на Рангник се свързва с футбол с висока интензивност, колективно движение, агресивен натиск върху противника и стремеж топката да бъде върната максимално бързо след загубата ѝ. Целта е чрез преса и компактност да бъдат ограничени времето и пространството за действие на съперника, а след отнемането да се преминава бързо в атака.

Преди работата си в Шалке Гиздол е старши треньор на Хофенхайм II, Улм, Зоненхоф Гросаспах, Щутгарт U17, СК Гайслинген, ФТСВ Кухен и ТСГ Залах.

Маркус Гиздол е предложен на ЦСКА от известна мениджърска агенция. След последната си работа в Кайзериспор той се занимава и с мотивационни лекции.

В профила си в LinkedIn германецът се представя и като лектор. В Leading Minds е представен като експерт по теми като мотивация, лидерство, изграждане на високоефективни екипи, управление на кризи, работа под напрежение, комуникация и развитие на екипа.