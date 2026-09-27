Боримиров разкри следващия приоритет на Левски

Членът на Съвета на директорите в Левски Даниел Боримиров потвърди, че търсенето на нов централен нападател е приоритет за клуба.

„Разбира се, че селекцията е отворен процес, търсим „деветка“, централен нападател. Трябва да вдигаме постоянно нивото, да правим малки крачки, но в правилната посока. И мисля, че ще успеем“, отчете синият шеф за подкаста "Централата спорт".

Левски планира да извади около 2 млн. евро за нов таран, след като в повечето мачове воденият от Хулио Веласкес тим започна с „фалшива деветка“.

За върха на атаката Левски към момента разполага с Мустафа Сангаре, Хуан Переа и Стивън Стоянчов. Основна опция е Сангаре, който обаче бе измъчван от контузия и се завърна в игра при гостуването на Ботев Враца (0:0), където записа 11 минути, а от началото на сезона има само още 4 срещу Локомотив София (2:1).

Боримиров бе запитан и за така чаканото домакинство на Милан в Лига Европа, което е на 21 януари догодина. Синият ръководител обаче бе предпазлив, като предупреди, че дотогава има „толкова много други мачове“.