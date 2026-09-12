Всичко за Даниел Боримиров

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Боримиров уволни "предател"

Боримиров уволни "предател"

Новият шеф на ДЮШ на "Левски" Даниел Боримиров развъртя метлата. Той би шута на назначения за треньор на дубъла на "сините" Викторио Павлов. Самият н...

11 юни | 19:05
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20014