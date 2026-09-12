Боримиров след драматичния обрат: Напълно заслужихме победата
От мач на мач играем по-добре, заяви изпълнителният директор на Левски
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От мач на мач играем по-добре, заяви изпълнителният директор на Левски
Левски излиза за реванша срещу Кайрат на 11 август, от 18:00 часа в Туркистан
Отборът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу Лудогорец в четвъртфиналите за Купа на България
Първа реакция на изпълнителния директор на "Левски"
"Сините" се прибраха в България
Сините заминаха с Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които пропуснаха първия мач
"Сините" се върнаха на родна земя след мача срещу Сабах
Изпълнителният директор на на "сините" е много доволен от представянето на тим
Като футболист носи екипите на традиционни и сериозни клубове като Борусия (Дортмунд), Айнтрахт (Франкфурт) и Шалке’04
Той счита, че Левски е надиграл ЦСКА
Той разкри, че към момента клубът не дължи пари на НАП и Столична община
Промени в ръководството
Министър Красен Кралев и шефът на футболната школа на "Левски" Даниел Боримиров са уредили бърза операция за капитанката на националния отбор по худож...
София. Днес при огромен медиен интерес директорът на ДЮШ на ПФК "Левски" Даниел Боримиров даде пресконференция, на която представи концепцията си за р...
София. Директорът на Детско-юношеската школа (ДЮШ) в "Левски" Даниел Боримиров разкри кои ще бъдат треньорите в академията на стадион "Георги Аспарухо...
Новият шеф на ДЮШ на "Левски" Даниел Боримиров развъртя метлата. Той би шута на назначения за треньор на дубъла на "сините" Викторио Павлов. Самият н...
Даниел Боримиров отново може да стане част от "Левски" като шеф. Покрай юбилея "сините" идоли заровиха томахавките, а Георги Иванов дори предложи на...
София. Даниел Боримиров, Христо Йовов и Георги Иванов - Гонзо ще облекат екипа на "Левски" за двубоя срещу Лацио, информира fond100.com. "Хилядите п...
София. Дали Даниел Боримиров ще продължи да бъде част от "Левски" или не, ще стане ясно днес. Досегашният спортен директор на "Левски" бе привикан на...
София. Спортно-техническият директор на "Левски" Даниел Боримиров заяви, че всички в тима ще се борят за спечелването на шампионската титла и Купата н...