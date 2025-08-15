Боримиров с голяма новина за Левски

Левски може да отложи двубоя от 6-ия кръг на Първа лига срещу Ботев Пловдив. Това заяви изпълнителният директор на сините – Даниел Боримиров. Той говори при пристигането на отбора на „Летище Васил Левски“ след мача срещу Сабах в Азербайджан, спечелен с 2:0. Отлагане на предстоящия мач срещу Ботев Враца няма да има.

„Не, в неделя няма да го сторим. Обмисляме кой мач да отложим, но в неделя ще играем с Ботев Враца“, коментира изпълнителният директор на Левски.

„Разбира се, той (б.р. мачът с Ботев Пловдив) най-реално се очертава, но това още един път ще го помислим и ще излезем със съобщение“, добави Боримиров.

“Всички сме доволни от начина, по които отборът игра и се развива. Стремим се от мач на мач да бъдем все по-силни. Ние даваме шанс на всички футболисти, които заслужат. Към момента не мога да разкривам информация за нови футболисти. Очаквам националният стадион да бъде пълен. Треньорският щаб е запознат с играта на АЗ Алкмаар и ще вземе мерки. Апетитът идва с яденето”, каза още Боримиов, предаде gol.bg.

