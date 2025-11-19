ЦСКА пред раздяла с легенда

ЦСКА и легендата Пламен Гетов са пред раздяла, информира Блиц.

Феноменалният изпълнител на преки свободни удари започна работа като скаут в Борисовата градина, но не на трудов, а на граждански договор.

Според източници Гетов и ръководството на клуба почти са постигнали споразумение да прекратят взаимоотношенията си.

66-годишният специалист обиколи почти цяла Южна Америка, за да търси нови попълнения за зимната селекция на ЦСКА. Отделно той изгледа и мачове в Португалия и Испания.

