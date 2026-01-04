Лил рухна у дома, Рен си тръгна с гръмка победа

Рен се наложи със 2:0 като гост срещу Лил в мач от 17-ия кръг на френския шампионат, който се превърна в истински кошмар за домакините още в началните минути. Срещата се пречупи рано, след като Лил остана с човек по-малко още в 13-ата минута заради директен червен картон на Александро, което напълно обърка плановете на тима.

Численото превъзходство даде увереност на гостите, които търпеливо изчакваха своя момент. Четири минути след подновяването на играта полякът Пшемислав Франковски нанесе първия удар и откри резултата, превръщайки напрежението по трибуните в тягостно мълчание. Лил опита да реагира въпреки числения си недостиг, но всяка грешка в защита изглеждаше фатална.

В 56-ата минута Кентен Мерлен сложи точка на спора с второ попадение, което окончателно пречупи домакините и превърна оставащото време в формалност. За Рен това бе демонстрация на хладнокръвие и прагматизъм, а за Лил – болезнено напомняне колко скъпо може да струва един ранен червен картон.

С победата Рен се изкачи на шесто място в класирането на Лига 1 с 30 точки и запази реални амбиции за европейските места. Лил остава четвърти с 2 точки повече, но поражението у дома разклати позициите му и отвори нови въпросителни около стабилността на тима.

По-късно тази вечер шампионът Пари Сен Жермен приема градския си съперник ФК Париж в мач, който също може да внесе допълнителна драма в подреждането на френския елит.

