Ница спря пропадането, но пак не победи

Ница и Страсбург завършиха 1:1 в среща от 17-ия кръг на френската Лига 1, която предложи напрежение, пропуснати шансове и ключови намеси от пейката. Двубоят започна по-добре за гостите, които наложиха по-агресивен стил още в първите минути и поставиха под напрежение защитата на домакините.

Хоакин Паникели откри резултата за Страсбург в 13-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение в наказателното поле. След почивката Ница повиши оборотите, а натискът даде резултат, когато резервата Ели Уахи се разписа и възстанови равенството малко след подновяването на играта. До края и двата отбора търсеха победата, но неточностите в завършващата фаза оставиха резултата непроменен.

Ремито прекъсна тежката серия от шест поредни шампионатни загуби на Ница, която остава на 13-о място с 18 точки, но поне си върна част от самочувствието след дълъг период на неуспехи. За Страсбург това бе пети пореден мач без победа в Лига 1 – серия, включваща три загуби и две равенства, като тимът заема 7-ата позиция с 24 точки и постепенно губи инерцията си от началото на сезона.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 17-ия кръг:

Монако - Олимпик Лион 1:3

Ница - Страсбург 1:1

По-късно:

Лил - Рен

От петък:

Тулуза - Ланс 0:3

Неделя:

Олимпик Марсилия - Нант

Брест - Оксер

Льо Авър - Анже

Лориен - Метц

Пари Сен Жермен - ФК Париж

Ланс е на първо място в класирането с 40, пред Пари Сен Жермен с 36, Олимпик Марсилия и Лил с 32 точки. Следват Олимпик Лион с 30, Рен с 27 точки и др.

