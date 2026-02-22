Финал под звездите на Верона. XXV зимна олимпиада приключва днес

XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026 завършват днес с тържествена церемония по закриването във Верона. Домакин на спектакъла ще бъде „Арена ди Верона“ - римски амфитеатър с история от над 2000 години. Пет комплекта медали ще бъдат раздадени в последния състезателен ден. България няма участие днес, но изпраща Игрите с два бронзови медала и още четири класирания в топ 10.

Грандиозният финал ще бъде излъчен по целия свят и ще съчетае музика, изкуство и олимпийския дух в символичен завършек на надпреварата. Церемонията ще отдаде почит на всички спортисти и доброволци, като кулминацията ще бъде традиционното предаване на домакинството на Франция - следващата спирка на зимното олимпийско движение.

В спортно отношение денят остава натоварен до последния старт. Ще бъдат раздадени отличията в ски свободен стил халфпайп, след като състезанието бе отложено заради обилен снеговалеж. На финала са още 50 километра ски бягане класически стил за жени, турнирът по кърлинг за жени, четириместният бобслей при мъжете и дългоочакваният сблъсък за титлата в хокея на лед между Канада и САЩ.

Българските спортисти вече записаха едно от най-силните си представяния на зимни игри. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова спечелиха бронзови медали, а страната ни добави още четири класирания сред първите десет в различните дисциплини. Така Милано-Кортина 2026 се нарежда като втората най-успешна зимна Олимпиада за България по брой отличия.

