Пенис скандалът на Олимпиадата се разраства. Инжектирали си...

Ски-скокът отново е изправен пред турбуленция, а темата вече не е просто слух, а въпрос, който се обсъжда на най-високо ниво. Шефът на контролната комисия в ски-скока към Световната федерация по ски (ФИС) Матиас Хафеле признава, че може да се наложат нови промени в регулациите и в начина, по който се допускат състезателите до старт. Причината - твърдения, че спортисти са инжектирали хиалуронова киселина в пенисите си, за да увеличат размера им и по този начин да повлияят на формата на костюма и да спечелят метри във въздуха, съобщава ДПА.

В този спорт дори милиметри могат да наклонят везните. Колкото повече плат има в предната част на екипа, толкова по-голям е потенциалът за по-дълъг полет. В момента 3D-скенер проверява дали костюмите отговарят на правилата, но според Хафеле самата контролна комисия трябва да бъде още по-прецизна.

Поредица от съмнения и натрупано напрежение

Темата не възниква във вакуум. През миналата година на Световното първенство норвежки скачачи бяха замесени в скандал с манипулации на екипите, макар тогава да не ставаше дума за инжекции. През януари тази година австрийският състезател в северната комбинация Мика Фермюлен разкри друг тип манипулация - залепване на гениталиите към тялото с цел състезателно „предимство“.

Сега обаче разговорът ескалира. „Вече работим зад сцената върху методи за подобряване на ситуацията по този труден и в същото време деликатен въпрос“, заявява Хафеле пред вестник „Билд“.

От 3D-скенер до рентген - ФИС търси решение

Сред обсъжданите мерки са завръщане към по-традиционни методи. „Ние предпочитаме измерването на костите, дори ръчното измерване. С други думи, точно както в старите времена се определят видимите точки на тялото, като например тазобедрената кост, след което се работи с ролетка“, обяснява Хафеле.

Възможно е измерване и от външната страна, като „чаталът след това се добавя на процентна база“. Друга обсъждана опция е така нареченият DEXA метод - измерване чрез рентгенови лъчи в легнало положение. Хафеле подчертава, че това не представлява здравен риск: „В самолета, по време на полет, сте изложени на по-високи нива на радиация.“

„Билд“ разкри твърденията за инжектиране на киселина, но не посочи имена на спортисти. Темата вече се обсъжда активно в средите на Олимпиадата, а Световната антидопингова агенция заяви, че ще разгледа случая, ако бъдат представени доказателства и се докаже, че става дума за действителен допинг.

Конгресът на ФИС ще решава бъдещето

Хафеле посочва, че се координират действия и с медицинската комисия. „В момента анализирам всички опции на пазара. Но това отнема време. Конгресът на ФИС ще гласува през лятото по предложенията, които ще внесем и ще се реши как да се противопоставим на измамите за нечестно предимство“, заявява австриецът, който сам е бил ски-скачач в периода 2003-2007 г.

Дебатът за стандартите на костюмите не е от вчера, припомня германската редакция на Евроспорт. При сегашните методи за измерване временно уголемяване на гениталиите - например чрез инжектиране на хиалуронова киселина - теоретично би могло да позволи одобряване на костюм, който е с няколко милиметра по-голям в областта на чатала. В състезателни условия това може да означава реално предимство в разстоянието.

В отговор на ескалиращото напрежение няколко отбора вече подготвят общо предложение. Идеята е от следващия сезон всички екипи в Световната купа да се раздават централно и след това да се събират централизирано. Мярка, която ясно показва едно - скандалът не просто съществува, а принуждава спорта да търси радикално нов контрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com