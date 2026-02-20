Спорт

Пенис скандалът на Олимпиадата се разраства. Инжектирали си...

След твърдения за инжектиране на хиалуронова киселина федерацията готви нови строги правила

Пенис скандалът на Олимпиадата се разраства. Инжектирали си...
20 фев 26 | 16:47
2611
Иван Ангелов

Ски-скокът отново е изправен пред турбуленция, а темата вече не е просто слух, а въпрос, който се обсъжда на най-високо ниво. Шефът на контролната комисия в ски-скока към Световната федерация по ски (ФИС) Матиас Хафеле признава, че може да се наложат нови промени в регулациите и в начина, по който се допускат състезателите до старт. Причината - твърдения, че спортисти са инжектирали хиалуронова киселина в пенисите си, за да увеличат размера им и по този начин да повлияят на формата на костюма и да спечелят метри във въздуха, съобщава ДПА.

В този спорт дори милиметри могат да наклонят везните. Колкото повече плат има в предната част на екипа, толкова по-голям е потенциалът за по-дълъг полет. В момента 3D-скенер проверява дали костюмите отговарят на правилата, но според Хафеле самата контролна комисия трябва да бъде още по-прецизна.

Поредица от съмнения и натрупано напрежение

Темата не възниква във вакуум. През миналата година на Световното първенство норвежки скачачи бяха замесени в скандал с манипулации на екипите, макар тогава да не ставаше дума за инжекции. През януари тази година австрийският състезател в северната комбинация Мика Фермюлен разкри друг тип манипулация - залепване на гениталиите към тялото с цел състезателно „предимство“.

Сега обаче разговорът ескалира. „Вече работим зад сцената върху методи за подобряване на ситуацията по този труден и в същото време деликатен въпрос“, заявява Хафеле пред вестник „Билд“.

От 3D-скенер до рентген - ФИС търси решение

Сред обсъжданите мерки са завръщане към по-традиционни методи. „Ние предпочитаме измерването на костите, дори ръчното измерване. С други думи, точно както в старите времена се определят видимите точки на тялото, като например тазобедрената кост, след което се работи с ролетка“, обяснява Хафеле.

Възможно е измерване и от външната страна, като „чаталът след това се добавя на процентна база“. Друга обсъждана опция е така нареченият DEXA метод - измерване чрез рентгенови лъчи в легнало положение. Хафеле подчертава, че това не представлява здравен риск: „В самолета, по време на полет, сте изложени на по-високи нива на радиация.“

„Билд“ разкри твърденията за инжектиране на киселина, но не посочи имена на спортисти. Темата вече се обсъжда активно в средите на Олимпиадата, а Световната антидопингова агенция заяви, че ще разгледа случая, ако бъдат представени доказателства и се докаже, че става дума за действителен допинг.

Конгресът на ФИС ще решава бъдещето

Хафеле посочва, че се координират действия и с медицинската комисия. „В момента анализирам всички опции на пазара. Но това отнема време. Конгресът на ФИС ще гласува през лятото по предложенията, които ще внесем и ще се реши как да се противопоставим на измамите за нечестно предимство“, заявява австриецът, който сам е бил ски-скачач в периода 2003-2007 г.

Дебатът за стандартите на костюмите не е от вчера, припомня германската редакция на Евроспорт. При сегашните методи за измерване временно уголемяване на гениталиите - например чрез инжектиране на хиалуронова киселина - теоретично би могло да позволи одобряване на костюм, който е с няколко милиметра по-голям в областта на чатала. В състезателни условия това може да означава реално предимство в разстоянието.

В отговор на ескалиращото напрежение няколко отбора вече подготвят общо предложение. Идеята е от следващия сезон всички екипи в Световната купа да се раздават централно и след това да се събират централизирано. Мярка, която ясно показва едно - скандалът не просто съществува, а принуждава спорта да търси радикално нов контрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Олимпиада
Още от Спорт
Коментирай