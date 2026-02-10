Седем българи стартират днес на Олимпиадата

Седем български състезатели стартират днес участието си на XXV зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026, като програмата включва стартове в ски бягането и биатлона. Денят ще бъде наситен с българско присъствие още от сутрешните часове, а вниманието е насочено както към дебютите на млади състезатели, така и към опита в биатлона.

В ски бягането Калина Недялкова ще направи дебют на олимпийски игри, като след 10:15 часа ще стартира в квалификацията на спринта в класически стил. В същата дисциплина при мъжете, след 10:55 часа, на старта ще застанат Марио Матиканов и Даниел Пешков. И двете състезания ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

Следобедът е посветен на биатлона. От 14:25 часа по БНТ 1 започва прякото предаване на индивидуалното състезание на 20 километра, в което България ще бъде представена от Константин Василев, Владимир Илиев, Благой Тодев и Антон Синапов.

За Владимир Илиев това ще бъде пето участие на олимпийски игри. Най-опитният български биатлонист има 19-о място от индивидуалната дисциплина на игрите в Пьончанг 2018, а върховото му постижение в кариерата остава сребърният медал от световното първенство в Йостерсунд през 2019 година.

Илиев и Благой Тодев вече се появиха на олимпийската сцена в Италия като част от българската смесена щафета в Антерселва, която завърши на 16-о място. Днешните индивидуални стартове обаче дават нова възможност за по-силно представяне и лично класиране на българските биатлонисти.

