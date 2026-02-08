Малена Замфирова в битка за медалите на олимпийския си дебют

Само на 16 години и в първото си олимпийско участие Малена Замфирова вече е сред 16-те най-добри в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Българката премина успешно квалификациите в "Сноу Парк" в Ливиньо и си осигури място в директните елиминации за отличията.

Замфирова записа общо време от 1:34.29 в двата манша на пресявките и завърши на 10-а позиция, което бе напълно достатъчно за класиране напред. Трасето се оказа изключително тежко – нетипично дълго, с дължина от 635 метра, много твърда настилка и 30 завиващи врати, което доведе до редица грешки и отпадания сред фаворитките.

Въпреки някои неточности по трасето младата българка показа хладнокръвие, стабилност и отлична техника, с което впечатли специалистите и затвърди репутацията си на една от най-големите надежди в дисциплината.

В осминафиналите Замфирова ще има изключително тежко изпитание. Нейна съперничка ще бъде германката Рамона Терезия Хофмайстер – четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова олимпийска медалистка от Пьончан 2018.

Директните елиминации, в които се разпределят медалите, започват в 14:00 часа българско време, а за България това ще бъде още един момент, в който 16-годишен талант излиза без страх срещу големите имена на световния спорт.

