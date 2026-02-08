Първият ден на игрите в Милано-Кортина раздаде пет комплекта медали

Пет комплекта медали бяха раздадени в първия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен стана първият шампион на Игрите, след като спечели спускането при мъжете на пистата „Стелвио“ в Бормио. В ски бягането Фрида Карлсон донесе олимпийска титла за Швеция в женския скиатлон на 20 километра, като реално нямаше конкуренция за златото.

По-късно през деня Франческа Лолобриджида (на снимката горе) зарадва домакините, печелейки първото златно отличие за Италия в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки.

В останалите два финала за деня японецът Кира Кимура триумфира в сноуборда Биг Еър при мъжете, а норвежката Анна Одине Стрьом спечели титлата в женския ски скок от малка шанца.

Всички медалисти от първия ден на Зимните олимпийски игри в Италия:

Ски-алпийски дисциплини

Спускане - мъже

Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:51.61 минута

Джовани Францони (Италия) - на 0.20 секунди

Доминик Парис (Италия) - на 0.50 секунди

Ски бягане

Скиатлон - жени

Фрида Карлсон (Швеция) - 53:45.2 минути

Ебба Андерсон (Швеция) - на 51.0 секунди

Хайди Венг (Норвегия) - на 1:26.7 минути

Бързо пързаляне с кънки

3000 метра - жени

Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.28 минути, олимпийски рекорд

Рагне Виклунд (Норвегия) - на 2.26 секунди

Валери Малте (Канада) - на 2.65 секунди

Сноуборд

Биг Еър - мъже

Кира Кимура (Япония) - 179.50 точки

Риома Кимата (Япония) - 171.50

Имин Су (Китай) - 168.50

Ски скок

Малка шанца - жени

Анна Одине Стрьом (Норвегия) - 267.3 точки

Ника Превц (Словения) - 266.2

Нозоми Маруяма (Япония) - 261.8

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com