Първият ден на игрите в Милано-Кортина раздаде пет комплекта медали

Пет комплекта медали бяха раздадени в първия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен стана първият шампион на Игрите, след като спечели спускането при мъжете на пистата „Стелвио“ в Бормио. В ски бягането Фрида Карлсон донесе олимпийска титла за Швеция в женския скиатлон на 20 километра, като реално нямаше конкуренция за златото.
По-късно през деня Франческа Лолобриджида (на снимката горе) зарадва домакините, печелейки първото златно отличие за Италия в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки.
В останалите два финала за деня японецът Кира Кимура триумфира в сноуборда Биг Еър при мъжете, а норвежката Анна Одине Стрьом спечели титлата в женския ски скок от малка шанца.
Всички медалисти от първия ден на Зимните олимпийски игри в Италия:
Ски-алпийски дисциплини
Спускане - мъже
Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:51.61 минута
Джовани Францони (Италия) - на 0.20 секунди
Доминик Парис (Италия) - на 0.50 секунди
Ски бягане
Скиатлон - жени
Фрида Карлсон (Швеция) - 53:45.2 минути
Ебба Андерсон (Швеция) - на 51.0 секунди
Хайди Венг (Норвегия) - на 1:26.7 минути
Бързо пързаляне с кънки
3000 метра - жени
Франческа Лолобриджида (Италия) - 3:54.28 минути, олимпийски рекорд
Рагне Виклунд (Норвегия) - на 2.26 секунди
Валери Малте (Канада) - на 2.65 секунди
Сноуборд
Биг Еър - мъже
Кира Кимура (Япония) - 179.50 точки
Риома Кимата (Япония) - 171.50
Имин Су (Китай) - 168.50
Ски скок
Малка шанца - жени
Анна Одине Стрьом (Норвегия) - 267.3 точки
Ника Превц (Словения) - 266.2
Нозоми Маруяма (Япония) - 261.8
