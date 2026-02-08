Футболният съюз отбеляза 60 години от рождението на Христо Стоичков

Легендата на българския футбол Христо Стоичков навършва 60 години. Единственият роден носител на „Златната топка“ получи официален поздрав от Български футболен съюз, който припомни пътя му от националния отбор до световния връх и мястото му в историята на играта.

Думите от БФС:

Днес своя 60-и рожден ден празнува единственият роден носител на “Златната топка” – Христо Стоичков! Легендарният нападател играе за националния отбор на България между 1987 и 1999 г., като записва 83 мача и отбелязва 37 гола. Бронзов медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 г., голмайстор на турнира с 6 попадения (дели първото място с Олег Саленко от Русия) и част от идеалния отбор на Мондиала. В края на същата година печели и най-престижния индивидуален приз във футбола - „Златната топка“.

Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСКА и петкратен шампион на Испания с "Барселона". Носител е и на „Златната обувка“ на Европа. С "Барселона" става европейски клубен шампион, носител е и на трофея в турнира КНК. На два пъти печели Суперкупата на Европа и Купата на краля. Петкратен победител е в анкетата „Футболист на годината на България“, два пъти голмайстор на „А“ група и топреализатор на турнира КНК.

В кариерата си на футболист носи още екипите на "Парма", "Ал Насър" (Саудитска Арабия), "Кашива Рейсол" (Япония), "Чикаго Файър" (САЩ) и "ДС Юнайтед" (САЩ).

Като треньор води „А“ националния отбор на България и тимовете на "Селта" (Испания), "Мамелъди Саундаунс" (ЮАР), "Литекс" и за кратко ЦСКА.

Впоследствие работи като анализатор и коментатор за един от най-големите телевизионни канали отвъд Океана, а от есента на 2024 г. отговаря за развитието на футболните проекти на ФИФА в цяла Източна Европа.

