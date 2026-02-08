Сосиедад прегази Елче и тръгна на лов за Европа

Реал Сосиедад продължи възхода си в Ла Лига и победи Елче с 3:1 в мач от 23-ия кръг, с което направи още една крачка към битката за местата, даващи право на участие в европейските турнири. Тимът от Сан Себастиан вече е само на три точки от шестия Еспаньол и на четири от петия Бетис, а формата му в последните седмици изглежда все по-внушителна.

Натискът на домакините даде резултат в средата на първото полувреме. В 24-ата минута Лука Сучич откри резултата и постави основите на доминацията на Сосиедад. Само 13 минути по-късно капитанът Микел Оярсабал удвои преднината и внесе спокойствие в редиците на баските.

Елче върна интригата малко преди почивката, когато в 42-ата минута Андре Силва се разписа и намали изоставането на гостите. Второто полувреме обаче премина под диктовката на Реал Сосиедад, който контролираше играта и не позволи сериозен натиск пред вратата си.

Развръзката дойде в самия край. В 89-ата минута Ори Оскарсон сложи точка на спора с трети гол и подпечата напълно заслужения успех на домакините.

В класирането лидер остава Барселона с 58 точки, следвана от Реал Мадрид с 54 и Атлетико Мадрид с 45. Виляреал е четвърти с 42 точки, Бетис пети с 35, Еспаньол шести с 34, а Реал Сосиедад вече диша във врата на водещите отбори в битката за Европа.

