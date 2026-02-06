Олимпийското злато в Италия на рекордна цена

Атлетите, които ще се качат на подиума на Олимпийските игри в Италия, ще получат най-скъпите медали в историята на олимпийското движение, след като цените на благородните метали избухнаха до невиждани нива. От Игрите в Париж през юли 2024 г. насам спот цените на златото и среброто са се повишили съответно със 107 и 200 процента, изчислява CNN – ръст, който директно се пренася върху стойността на отличията.

Само металното съдържание на един златен медал вече се оценява на около 2300 долара – повече от двойно спрямо стойността му по време на летните игри в Париж. Сребърният медал достига приблизително 1400 долара, което е почти три пъти повече в сравнение с цените отпреди две години. По време на Игрите в Италия ще бъдат връчени над 700 медала, което превръща всяко качване на почетната стълбичка и във финансово събитие.

Олимпийското „злато“ обаче отдавна не е изцяло злато. Последните медали от чист благороден метал са връчвани още през 1912 г. в Стокхолм. Днешните златни отличия съдържат около шест грама чисто злато от общо тегло 506 грама, като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени изцяло от сребро, а бронзовите – от мед, чиято метална стойност остава символична – около 5,60 долара за медал.

Въпреки това колекционерската стойност често надхвърля многократно цената на вложения метал. Според Доминик Чорни от лондонската аукционна къща Baldwin's, олимпийските медали се търсят не заради материала, а заради връзката си с най-голямото спортно събитие в света. През 2015 г. златен медал от Игрите в Стокхолм през 1912 г. беше продаден за 19 000 паунда – сума, несравнима с първоначалната му материална стойност.

Рекордните оценки идват на фона на силна волатилност на пазарите. Среброто отбеляза рязък спад след достигане на исторически връх, а златото се понижи спрямо рекордните си нива от края на януари. Въпреки това анализаторите очакват търсенето на благородни метали да остане високо заради геополитическата несигурност и растящия държавен дълг, което означава, че олимпийските медали в Италия може да се окажат не само най-желаните, но и най-ценните в историята.

