Аталанта помете Ювентус и е на полуфинал за Купата на Италия

Аталанта се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Италия, след като постигна убедителна победа с 3:0 над Ювентус. Следващият съперник на бергамаските по пътя към финала ще бъде определен от сблъсъка Болоня-Лацио, който е насрочен за 10 февруари.

Двубоят предложи високо темпо и периоди на поделено надмощие, но в решаващите моменти Аталанта демонстрира по-голяма ефективност. Тимът показа облик, напомнящ силните му изяви от периода на вече напусналия треньор Джанпиеро Гасперини. Другият вече сигурен полуфиналист е Интер, който отстрани Торино и очаква победителя от срещата Наполи-Комо, също на 10 февруари.

Ювентус започна по-активно и владееше повече топката, но в 27-ата минута допусна ключова грешка. След игра с ръка на Бремер в наказателното поле беше отсъдена дузпа, която Джанлука Скамака реализира и даде аванс на домакините.

След почивката Юве опита да върне интригата и стигна до няколко чисти положения, но пропуски на Мануел Локатели и Федерико Гати оставиха резултата непроменен. В 74-ата минута Аталанта нанесе втори удар, когато след рикошет от удар на Раул Беланова топката попадна у Камалдийн Сулимана, който я довкара от воле за 2:0.

Пет минути преди края Никола Кръстович овладя в наказателното поле и подаде назад към Марио Пашалич, който с прецизен удар оформи крайното 3:0 във вратата на Матия Перин и сложи точка на участието на Ювентус в турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com