Верона попари Каляри в края, Сулев пак чака своя шанс
Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
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Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
„Нерадзурите“ затвориха сезона с домашен дубъл и нов трофей
Аталанта доминира, но рухна в най-важния момент
Чалханоглу и Сучич обърнаха Комо в последните минути
Римляните водиха два пъти, но късен гол на Юнус Муса остави полуфинала за Купата на Италия напълно отворен
„Нерадзурите“ не успяха да пробият и завършиха 0:0 като гост, а развръзката остава за реванша в Милано
Бергамаските спечелиха с 3:0 и чакат Болоня-Лацио
Победа над Торино изпрати миланския гранд сред най-добрите четири
Гостите обърнаха с 3:1 и влязоха сред най-добрите осем за Купата на Италия
Купата на Италия поднесе трилър, „биковете“ продължават към Интер
Късен гол на Дзакани и спорен корнер прати бианко-лазурите на четвъртфинал
След героичен финал и победа над фаворита Милан
Милано. Милан отпадна от турнира за Купата на Италия след домакинска загуба с 0:1 от Лацио на четвъртфиналите в турнира. "Росонерите" не успяха да се...
Наполи стана шампион на Италия след 3:1 срещу Фиорентина
Антонио Вутов донесе късмет на "Уденезе". Талантът от "Левски" изгледа победата на новия си тим срещу "Интер" за Купата на Италия заедно със семейство...