ВИДЕО: 10 от Лацио биха Милан за Купата, Индзаги остава

Милано. Милан отпадна от турнира за Купата на Италия след домакинска загуба с 0:1 от Лацио на четвъртфиналите в турнира. "Росонерите" не успяха да се...