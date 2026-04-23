Невероятен обрат и шок на дузпите! Лацио на финал за Купата на Италия

Отборът на Лацио се класира за финала за Купата на Италия след истинска футболна драма, в която елиминира Аталанта след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а общият резултат стана 3:3 след 2:2 в първия мач.

Големият герой за римските „орли“ се оказа едва 21-годишният Едуардо Мота, който спаси цели четири дузпи и изстреля отбора си към финала срещу Интер Милано.

Доминация на Аталанта, но без резултат

Аталанта контролираше мача в огромни периоди и още в началото показа превъзходство. До 30-ата минута владеенето на топката беше 67 на 33, а ударите - 10 на 0 в полза на домакините. Вратарят Мота обаче направи ключови намеси още в 9-ата минута, а по-късно спря и опасен удар на Никола Кръстович в 51-ата.

В 61-ата минута топката влезе във вратата на Лацио, но след почти четири минути преглед с ВАР попадението бе отменено заради фаул в атака на Едерсон. Лацио също имаше претенции за дузпа в 74-ата минута за игра с ръка на Джорджо Скалвини, но съдията Анджело Коломбо не реагира.

Два гола за две минути и нов обрат

Лацио изглеждаше близо до победата, когато Алесио Романьоли откри резултата в 84-ата минута след центриране от корнер на Матия Дзакани. Само две минути по-късно обаче Аталанта изравни след отлична комбинация - Никола Кръстович задържа топката и я подаде към Марио Пашалич, който с помощта на рикошет направи 1:1.

В добавеното време драмата продължи, като Джанлука Скамака бе на сантиметри от победен гол, но прати топката в горната греда.

ВАР спря нов гол, а продълженията убиха темпото

Само пет минути след началото на първото продължение Джакомо Распадори се разписа за Аталанта и изглеждаше, че носи успеха. Но намесата на ВАР отново промени всичко - попадението бе отменено заради засада.

През второто продължение темпото спадна драстично и двата отбора сякаш приеха съдбата си - всичко да се реши от дузпи.

Шок на бялата точка и герой на вечерта

При дузпите двата отбора демонстрираха изненадващо слаба ефективност, но именно тук блесна Мота. Младият страж спаси цели четири удара - на Джанлука Скамака, Давиде Дзапакоста, Марио Пашалич и Шарл де Кателаере. Единственият точен за Аталанта бе Джакомо Распадори.

За Лацио точни бяха Густав Исаксен и Кенет Тейлър, докато Нуно Тавареш пропусна, а Данило Каталди уцели гредата.

В крайна сметка Лацио оцеля в този хаос и си осигури място на финала, където ще се изправи срещу Интер Милано - тимът, който ден по-рано отстрани Комо.

